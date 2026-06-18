Diaz embala Colômbia para a vitória

No Estádio Azteca, na Cidade do México, implantado a 2.240 metros de altitude, o avançado do Bayern Munique serviu para o golo de Daniel Muñoz na primeira parte (40 minutos) e concretizou na segunda (65), por entre o tento asiático de Abbosbek Fayzullaev (60), num resultado fechado através do suplente Jaminton Campaz em tempo de compensação (90+9).



Luis Suárez, do Sporting, foi titular pelos vice-campeões sul-americanos, de regresso às fases finais oito anos depois, enquanto Richard Ríos, do Benfica, entrou nos minutos finais, ainda a tempo de contribuir para a 10.ª vitória ‘cafetera’ em 23 jogos na principal prova internacional de seleções.



Ao fazer valer a sua superioridade técnica na partida de encerramento da primeira jornada da fase de grupos, a Colômbia somou três pontos e comanda a ‘poule’ K, formada ainda por Portugal e República Democrática do Congo, que empataram em Houston (1-1), nos Estados Unidos.



Quarto e último estreante a alinhar nesta edição, o Uzbequistão aglomerou-se desde cedo na retaguarda, à espera de hipóteses para contra-atacar, e foi tentando obstruir as ações ofensivas da Colômbia, cuja primeira ameaça veio de Jhon Arias, num pontapé de longe às malhas laterais (17 minutos).



Os sul-americanos demoraram a ter fluidez, mas cresceram em intensidade perto do fim da etapa inaugural e colocaram-se em vantagem, volvido um remate cruzado ao poste esquerdo de Díaz (32 minutos), a passe de Arias.



Aos 40 minutos, Díaz lançou à distância Muñoz, que se infiltrou na defesa asiática e deu seguimento ao passe aéreo do ex-jogador do FC Porto com uma emenda de primeira, fora do alcance do guarda-redes Utkir Yusupov.



O Uzbequistão diluiu tamanha disparidade no regresso dos balneários e aproximou-se da área de Camilo Vargas, cuja abordagem defeituosa ao remate do capitão Eldor Shomurodov, após cruzamento na esquerda de Dostonbek Khamdamov, precipitaria o tento de Fayzullaev, ao minuto 60.



O empate durou pouco, pois, aos 65 minutos, Gustavo Puerta desarmou Shomurodov e galgou metros no meio-campo dos asiáticos até servir Díaz, cujo remate sem oposição a partir da esquerda recolocou a Colômbia na frente, capitalizando a insegurança de Yusupov, que deixou escapar a bola.



O duelo ficou mais aberto com o avanço do relógio e, se Akmal Mozgovoy ameaçou o 2-2 (90 minutos), Campaz cabeceou para o 3-1, aos 90+9, na sequência de uma jogada de insistência, seguida de centro, do suplente Cucho Hernández, para delírio da assistência maioritariamente ‘cafetera’.



No derradeiro lance da partida, Behruzjon Karimov atirou de longe à barra (90+11 minutos) e não conseguiu reduzir distâncias para o Uzbequistão, adversário de Portugal na segunda jornada, na terça-feira, em Houston.



Jogo no Estádio Azteca, na Cidade do México, no México.



Uzbequistão - Colômbia, 1-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Daniel Muñoz, 40 minutos.



1-1, Abbosbek Fayzullaev, 60.



1-2, Luis Díaz, 65.



1-3, Jaminton Campaz, 90+9.







Equipas:



- Uzbequistão: Utkir Yusupov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustam Ashurmatov (Jakhongir Urozov, 77), Behruzjon Karimov, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Sherzod Nasrullaev (Farrukh Sayfiev, 46), Abbosbek Fayzullaev (Azizbek Amonov, 77), Oston Urunov (Dostonbek Khamdamov, 46) e Eldor Shomurodov (Igor Sergeev, 90+3).



Selecionador: Fabio Cannavaro.



- Colômbia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Gustavo Puerta (Richard Ríos, 80), Jefferson Lerma, Jhon Arias (Kevin Castaño, 90+3), James Rodríguez (Jaminton Campaz, 72), Luis Díaz (Andrés Gómez, 90+3) e Luis Suárez (Cucho Hernández, 80).



Selecionador: Néstor Lorenzo.







Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Johan Mojica (07) e Abdukodir Khusanov (34).



Assistência: 80.824 espectadores.



(Com Lusa)