Dois jogadores do Benfica testaram positivo ao novo coronavírus

Em causa, estão Darwin Nuñez e Julien Weigl. Nuñez acusou positivo depois de ter estado com a seleção do Uruguai, sendo que vários jogadores da equipa uruguaia já tinham sido infetados. Weigl também está com Covid. Os dois jogadores vão, por isso, falhar o encontro de amanhã com o Paredes para a Taça de Portugal e o duelo com o Rangers, da Liga Europa.