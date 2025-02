Dortmund aplica derrota pesada ao Sporting em Alvalade

O campeão nacional em título Sporting perdeu por 3-0 na receção aos alemães do Borussia Dortmund, em encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol. O guineense Serhou Guirassy, aos 60 minutos, Pascal Gross, aos 68, e Karim Adeyemi, aos 82, apontaram os tentos dos germânicos, campeões da Europa em 1996/97 e que seguem atualmente no 11.º da Bundesliga. A formação alemã vai, assim, em vantagem para a segunda mão, marcada para 19 de fevereiro, em Dortmund. O vencedor da eliminatória defronta nos oitavos os franceses do Lille ou os ingleses do Aston Villa.