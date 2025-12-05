Empate entre Benfica e Sporting na Luz

No Estádio da Luz, Pedro Gonçalves adiantou os leões, aos 12 minutos, mas o ucraniano Georgiy Sudakov repôs a igualdade, aos 27, naquele que foi o quarto empate dos encarnados em sete encontros em casa no campeonato e o primeiro em que os bicampeões nacionais cederam pontos fora do seu reduto.





A partida começou com alguma vivacidade e o primeiro sinal de perigo pertenceu ao Sporting. Após perdida de Aursnes, Luis Suárez a rematar para defesa com os pés de Trubin. No seguimento Aursnes fez um centro-remate para defesa fácil de Rui Silva.





Em mais uma perdida de bola da defensiva encarnada, o Sporting inaugurou o marcador. Pedro Gonçalves aproveitou um passe de Hjulmand e bateu o guarda-redes Trubin. O camisola 8 dos leões não desperdiçou a oferta de bandeja de Enzo Barrenechea.

Pouco depois, Maxi Araújo correu todo o corredor esquerdo e, quase na linha de fundo, rematou cruzado, com a bola a passar à frente de Trubin sem que ninguém aparecesse para a emenda. Ao minuto 26 grande arrancada de Maxi Araújo a passar por vários adversários e à entrada da área rematou forte com a bola a passar muito perto do poste direito da baliza encarnada.Perto da meia hora o Benfica empatou a partida. Finalização fácil de Sudakov a encostar de pé esquerdo para a baliza deserta. O cruzamento foi de Dedic. Depois do golo o Benfica cresceu na partida e numa bola pronta na área do Sporting para ser rematada, Pavlidis e Dedic não se entenderam. Perdeu-se uma potencial boa oportunidade para o Benfica.Nos descontos da primeira parte, Otamendi tirou a golo a Luis Suárez. Depois de uma abertura de Trincão, o avançado colombiano galgou metros, tirou António Silva do caminho e quando armava o remate o defesa argentino roubou-lhe a bola. excelente corte de Otamendi.Os primeiros 45 minutos de um dérbi com grande intensidade e muitos motivos de interesse. Começou melhor o Sporting, marcou por Pedro Gonçalves, o Benfica empatou por Sudakov, e ganhou nova vida.Para a segunda parte entraram os mesmos onze. Mourinho e Rui Borges não mexeram nas equipas. O primeiro remate, ou tentativa disso, foi de Dedic mas a bola saiu por cima da trave da baliza defendida por Rui Silva.Ao minuto 60, Rui Borges mexeu no xadrez leonino. Saíram Morita, amarelado, e Pedro Gonçalves. Entraram dois jovens leões Quenda e João Simões. No minuto seguinte, Pavlidis tentou o golo, mas o remate saiu fraco e à figura de Rui Silva. Antes, cruzamento perigoso e tenso de Geny Catamo a partir da direita, mas não encontra ninguém ao segundo poste da grande área do Benfica.O Benfica estava melhor na partida e Aursnes proporcionou uma boa defesa a Rui Silva. O médio rematou forte de primeira e de pé direito. A bola saiu à figura de Rui Silva. No minuto seguinte foi Sudakov, de primeira e à entrada da área, a rematar para defesa segura do guarda-redes sportinguista. O Sporting ainda não conseguiu fazer um remate enquadrado com a baliza na segunda metade do jogo.Ao minuto 74, novamente o Benfica a rondar a baliza dos leões com muito perigo. Livre de Sudakov para a cabeça de Richard Ríos, o colombiano tentou servir Leandro Barreiro no coração da área. Valeu o corte providencial para canto de Luis Suárez.A dez minutos do final da partida, Mourinho fez entrar Prestianni para o lugar de Sudakov. Antes grande remate de Richard Ríos quase a tirar tinta à trave da baliza defendida por Rui Silva. Excelente troca entre Ríos e Barreiro com o colombiano a disparar forte, mas a bola saiu ligeiramente por cima da baliza sportinguista.Rui Borges voltou a mexer na equipa, saíram Trincão e Luis Suárez, entraram Alisson e Ioannidis. Mourinho fez entrar Ivanovic para o lugar de Pavlidis e pouco depois entrou Manu para o lugar de Enzo Barrenechea. Ao minuto 90 e após revisão do VAR, Prestianni é expulso na sequência de uma "entrada grosseira" sobre Geny Catamo.Com este resultado, o Sporting segue no segundo lugar, com 32 pontos, enquanto o Benfica é terceiro, com 29, sendo que o FC Porto, que soma 34, poderá reforçar a liderança nesta ronda, caso vença na visita ao Tondela, no domingo.