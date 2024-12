Empate no Aves - Estrela da Amadora

O Estrela da Amadora somou o segundo ponto fora no campeonato, depois de seis derrotas consecutivas, ao empatar 1-1 no reduto do AVS, em encontro da 16.ª jornada.

O brasileiro Léo Cordeiro adiantou os forasteiros, aos oito minutos, mas, na segunda parte, aos 52, o francês Baptiste Roux restabeleceu a igualdade.



A formação da Reboleira ascendeu, provisoriamente, ao 11.º lugar, com os mesmos 16 pontos do Rio Ave (12.º), enquanto o AVS, que somou o 11.º jogo seguido sem ganhar (sete empates e quatro derrotas), subiu a 13.º, com 14.