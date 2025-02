Empate no dérbi do Minho entre Guimarães e Braga

Vitória de Guimarães e Sporting de Braga empataram 0-0, num jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol em que os bracarenses voltaram a perder pontos, cinco jogos depois. Os bracarenses ainda só tinham vencido para o campeonato em 2025, enquanto os vimaranenses somaram o segundo empate seguido e o terceiro jogo sem perder. O Sporting de Braga continua no quarto lugar, com 44 pontos, agora a dois do FC Porto, que hoje foi vencer a Faro por 1-0, e o Vitória de Guimarães mantém-se no sétimo lugar, com os mesmos 31 pontos do Estoril Praia, oitavo.