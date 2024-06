Espanha obtém pleno de vitórias e manda Albânia para casa

Na Arena de Dusseldorf não demorou muito até que a Espanha ganhasse vantagem (1-0) com Ferran Torres a surgir isolado frente ao guarda-redes e a faturar o primeiro golo. Um resultado que se manteve até ao final do encontro num jogo em os espanhóis apresentaram uma equipa renovada, pois já tinham o apuramento garantido neste Grupo B do Euro2024. "Nuestros Hermanos" finalizam esta fase de grupos com 5 golos marcados e nenhum sofrido, num pleno de vitórias (três) e 9 pontos conquistados. Os albaneses regressam a casa com 1 ponto obtido graças ao empate com a Croácia a duas bolas.