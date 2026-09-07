Estoril e Arouca termina sem golos

O Arouca somou o seu primeiro empate da edição 2026/27 do campeonato, mantendo-se no quinto lugar, agora com os mesmos 10 pontos do Benfica, que tem menos um jogo disputado.



Já o Estoril Praia conquistou a sua segunda igualdade, após três derrotas, permanecendo na 17.ª e penúltima posição, com dois pontos, tal como o Alverca, ambos com mais um do que o lanterna-vermelha Casa Pia.