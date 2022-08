Estoril Praia vence Famalicão em casa

Golo inaugural para a equipa da casa, aos 20 minutos, por Francisco Geraldes, num remate certeiro mesmo em frente à baliza. Em cima do intervalo, jogada 5 estrelas dos "canarinhos", com Arthur Gomes a finalizar o 2-0 no coração da área após assistência de Tiago Gouveia. Após o intervalo, os minhotos podiam ter reduzido, mas Álex Millán falhou na marcação de um penálti. O conjunto do concelho de Cascais junta-se a Benfica e Vizela no lote de equipas que venceram os jogos de estreia nesta edição da I Liga.