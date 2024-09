Estoril Praia vence Nacional e soma primeiro triunfo na I Liga

O Estoril Praia conquistou a primeira vitória na edição 2024/25 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Nacional por 1-0, em encontro da quinta jornada. Um golo de João Carvalho, aos 19 minutos, valeu o triunfo aos 'canarinhos, frente a um conjunto insular que acabou com 10, face ao vermelho direto mostrado a Ulisses, aos 65. Na classificação, o Estoril Praia subiu ao 13.º lugar, com cinco pontos, mais um do que o Nacional, que se manteve com quatro, ao sofrer a terceira derrota, 'tombando' para 15.º.