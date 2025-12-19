Estoril regressa às vitórias na receção ao Sporting de Braga

Um golo de André Lacximicant, aos 43 minutos, selou o triunfo dos ‘canarinhos’, que somavam três jogos sem ganhar e impuseram a quarta derrota na prova aos ‘arsenalistas’, que só não tinham marcado em duas rondas, ambas em casa.



Na classificação, o ‘onze’ de Carlos Vicens manteve-se com 26 pontos, no quinto lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Famalicão (sexto, com 23), enquanto o Estoril Praia contabiliza agora 17, tendo ascendido, provisoriamente, à nona posição.