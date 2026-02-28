O Estrela da Amadora somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na I Liga, ao empatar sem golos no terreno do lanterna-vermelha AVS, na 24.ª jornada da prova.
Estrela da Amadora empata nas Aves
A formação da Amadora vinha de duas derrotas consecutivas, enquanto o AVS perdeu na jornada passada, na visita ao Benfica (3-0), uma semana depois de ter conseguido o primeiro e único triunfo na presente edição da prova frente ao Estoril Praia.
O Estrela da Amadora segue na 12.ª posição, com 24 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Casa Pia, que no domingo recebe o Moreirense, enquanto o AVS continua ‘afundado’ no último lugar, com nove pontos, atrás de Tondela e Santa Clara, penúltimo e antepenúçitmo, que somam 18 e se defrontam nesta ronda.