Estrela e Gil Vicente empatam a duas bolas

Na visita à Reboleira, os gilistas adiantaram-se por Murilo, aos 14 minutos, de grande penalidade, mas Jovane Cabral, aos 54, e Abraham Marcus, aos 67, operaram a reviravolta dos `estrelistas`, antes de Santí Garcia resgatar a igualdade para os minhotos, aos 69.



A formação de Barcelos, que vinha de derrotas com Estoril Praia e Benfica, mantém-se em quinto lugar, com 41 pontos, agora mais distante do quarto colocado Sporting de Braga (46), enquanto o Estrela da Amadora leva quatro partidas sem triunfos e está em 12.º, com 25.