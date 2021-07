Jogo grande destes quartos de final do Euro2020. A Bélgica vai defrontar a Itália. Os belgas, 'carrascos' de Portugal vão tentar impor a primeira derrota à Itália nos últimos 30 jogos. Ambas as seleções só têm vitórias no Europeu e procuram as meias-finais de uma prova que já se sabe que vai ter novo campeão da Europa. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP totalmente dedicado ao Europeu.