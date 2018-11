Expulsão de Bruno de Carvalho votada em assembleia geral

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Bruno de Carvalho foi destituído do cargo de presidente do Sporting na assembleia geral de 23 de junho e ficou impedido de concorrer às eleições do clube.



O anúncio da eventual expulsão de Bruno de Carvalho de sócio do Sporting foi feito na última noite por Rogério Alves.



Em declarações à Sporting TV, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) esclareceu que está em causa o conjunto de suspensões e expulsões decididas pela comissão de fiscalização depois das eleições.





Entre os visados está Bruno de Carvalho mas também outros membros da anterior direção destituída em assembleia geral.





O líder da MAG considera "fundamental apurar a verdade" sobre a detenção de Bruno de Carvalho.





"É do interesse de todos percebermos o que aconteceu. Quem fez, porque é que fez e como fez. Neste caso concreto é uma situação que o Sporting lamenta. Estes acontecimentos não são bons, mas temos de perceber que a justiça faz o seu caminho. O fundamental é apurar a verdade", considerou.





"Devemos conceder às pessoas a opção de se defenderem", ressalvou.