As duas formações empataram sem golos no Estádio Nacional, nesta quinta jornada da I Liga. Até aqui, as duas equipas contavam duas vitórias e procuravam a terceira. O empate deixa o Casa Pia ainda numa posição surpresa na tabela, sendo quinto à condição, com 8 pontos. O Arouca segue em nono lugar, com 7 pontos.