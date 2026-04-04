Famalicão gelou o Dragão com golo do empate ao cair do pano

Os azuis e brancos, que cumpriram o oitavo jogo sem perder, estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Alberto Costa, aos 35 minutos, e Fofana, aos 90+1, tendo os minhotos empatado, duas vezes, aos 54, por Sorriso, e aos 90+9, por Rodrigo Pinheiro.









O Famalicão entrou melhor na partida e voltou a ameaçar. Mathias de Amorim rematou de fora da área, mas a bola saiu ligeiramente por cima da baliza de Diogo Costa. Antes, Rodrigo Mora disparou sem perigo para a baliza famalicense.



Perto da meia hora, novamente o Famalicão a ameaçar a baliza portista. Gustavo Sá disparou ligeiramente ao lado do poste direito da baliza à guarda de Diogo Costa. Minhotos já somam três boas oportunidades de golo.



Moffi esteve perto do golo na melhor ocasião dos dragões e, no minuto 35, Alberto Costa sossegou as bancadas do Dragão com o golo inaugural. O defesa aproveitou um passe de peito de Moffi para rematar para o fundo da baliza de Carevic.



Perto do intervalo, Diogo Costa de novo a evitar o golo do Famalicão. Gustavo Sá rematou dentro da área para mais uma excelente intervenção do guarda-redes portista e da seleção nacional.



Farioli foi obrigado a mexer na equipa e retirou Rodrigo Mora. Fofana entrou para o lugar do jovem criativo portista. Antes Rafa Soares do Famalicão, em boa posição, rematou para as nuvens.



No estádio do Dragão praticamente cheio, 47.562 espectadores, foi o Famalicão a criar a primeira grande oportunidade de golo. Valeu Diogo Costa a evitar o tento madrugador dos minhotos com uma excelente defesa a remate de Sorriso, após passe a rasgar a defensiva portista de Gustavo Sá.O Famalicão entrou melhor na partida e voltou a ameaçar. Mathias de Amorim rematou de fora da área, mas a bola saiu ligeiramente por cima da baliza de Diogo Costa. Antes, Rodrigo Mora disparou sem perigo para a baliza famalicense.Perto da meia hora, novamente o Famalicão a ameaçar a baliza portista. Gustavo Sá disparou ligeiramente ao lado do poste direito da baliza à guarda de Diogo Costa. Minhotos já somam três boas oportunidades de golo.Moffi esteve perto do golo na melhor ocasião dos dragões e, no minuto 35, Alberto Costa sossegou as bancadas do Dragão com o golo inaugural. O defesa aproveitou um passe de peito de Moffi para rematar para o fundo da baliza de Carevic.Perto do intervalo, Diogo Costa de novo a evitar o golo do Famalicão. Gustavo Sá rematou dentro da área para mais uma excelente intervenção do guarda-redes portista e da seleção nacional.Farioli foi obrigado a mexer na equipa e retirou Rodrigo Mora. Fofana entrou para o lugar do jovem criativo portista. Antes Rafa Soares do Famalicão, em boa posição, rematou para as nuvens.





Uma primeira parte relativamente equilibrada, com o Famalicão até a ter ligeiramente mais posse de bola e a criar algum perigo para a baliza de Diogo Costa. O Porto foi mais eficaz e acabou por marcar aos 35 minutos. O golo foi de Alberto Costa, que aproveitou uma bola solta na área após um lance confuso e fez o 1-0.



Para os segundos 45 minutos Farioli mudou duas peças no xadrez portista. Entraram Martim Fernandes e William Gomes para os lugares de Zaidu e Pietuszewski.



Fofana esteve perto de ampliar a vantagem do FC Porto, mas foi o Famalicão que marcou o golo da igualdade num rápido contra-ataque concluído por Sorriso. Defesa incompleta de Diogo Costa a uma cabeçada de Simon Elisor que deixou a bola a pingar na pequena área e permitiu o mergulho do brasileiro, estabelecendo a igualdade com uma emenda de cabeça.



Após o golo, instalou-se a confusão junto à bandeirola de canto onde Sorriso festejou na direção dos adeptos portistas, sendo que alguns arremessaram objetos para o relvado.



Ao minuto 67 pede-se penálti no Dragão num lance entre Deniz Gul e Gustavo Sá. O árbitro nada assinalou e mandou jogar. Farioli esgotou as substituições com a entrada de Borja Sainz para o lugar de Pêpe.



Nos descontos Fofana ainda levou os adeptos portistas ao delírio com o tento que devolve a vantagem aos azuis e brancos. Belo lance individual do médio costa-marfinense que terminou com um remate colocadíssimo.



No último lance da partida, o Famalicão marcou através de Rodrigo Pinheiro. Que tremendo balde de água fria no Estádio do Dragão mesmo no último suspiro com o lateral a usufruir de uma série de ressaltos no tudo por tudo dos minhotos para emendar com eficácia perante a saída de Diogo Costa.



Nas vésperas de receber os ingleses do Nottingham Forest, para os quartos de final da Liga Europa, o FC Porto manteve a liderança, agora com 73 pontos, tendo reduzida de sete para cinco a vantagem sobre o bicampeão em título, que ainda tem a receção ao Tondela em atraso, e oito pontos de avanço sobre o Benfica, que na segunda-feira visita o Casa Pia.



