Famalicão vence no terreno do Boavista e agrava crise dos axadrezados

O Famalicão venceu o Boavista 2-0 na abertura da 20.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que agrava ainda mais a crise dos axadrezados, destacados últimos classificados da prova. Um golo do checo Václav Sejk, logo aos cinco minutos, adiantou a equipa famalicense, que interrompeu uma série de nove jogos sem vencer, tendo o conjunto minhoto ampliado já na segunda metade, por Gustavo Sá, aos 56, perante um Boavista cada vez mais último e que já não vence há 10 jogos. Após este triunfo, o Famalicão sobe ao nono lugar, com 24 pontos, enquanto o Boavista ocupa destacado o último lugar, com apenas 12 pontos.