Famalicão e Vitória de Guimarães empataram a zero num duelo minhoto da I Liga, prolongando as respetivas séries sem perder no campeonato.

Com este resultado, o Vitória de Guimarães subiu provisoriamente ao sexto lugar, com os mesmos 30 pontos do Casa Pia, que recebe o Estrela da Amadora, no domingo, naquele que foi o segundo jogo seguido sem perder.



O Famalicão conta menos cinco pontos, ocupando o nono posto, após a terceira jornada sem derrotas.