Farense conquista primeiro ponto ao empatar fora com o AVS

No terreno do AVS, as estrelas iniciais foram mesmo visíveis num passeio dos jogadores com os cães que aguardam por adoção, numa iniciativa que vai abranger todos os jogos da I Liga. No relvado, faltaram os golos nos 90 minutos de jogo e na estreia do novo treinador do farense, Tozé Marreco. O AVS, no encerramento da sétima jornada da I Liga de futebol, procurava regressar às vitórias. Os algarvios, que despediram José Mota e contrataram Tozé Marreco, queriam somar os primeiros pontos da época, após um início de temporada com seis derrotas em seis jogos disputados, que lhes valem o último lugar, agora com 1 ponto. O AVS está no meio da tabela e tem 8 pontos.