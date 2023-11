Farense vence Boavista e sobe ao oitavo lugar da I Liga

O Farense subiu oitavo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Boavista, por 3-1, em jogo da 11.ª jornada, decidido com dois golos nos descontos da segunda parte. Elves Baldé deu vantagem aos algarvios, aos 29 minutos, mas Robert Bozeník empatou aos 86, antes de Fabrício Isidoro (90+2) e Rafael Barbosa (90+6) darem a terceira vitória consecutiva ao Farense no campeonato. O Farense passa a ter 16 pontos, os mesmos do Famalicão (sétimo), subindo ao oitavo lugar, um posto acima do Boavista, que, com a terceira derrota seguida, se mantém com 15 pontos.

Veja o resumo da partida: