O FC Porto aplicou uma goleada de 5-0 ao Moreirense, em jogo da sexta jornada da Liga. Taremi e Diaz destacaram-se uma vez mais nos azuis e brancos, ao assinarem dois golos cada um. No Dragão, os visitantes ainda conseguiram oferecer alguma resistência durante a primeira parte, mas permitiram uma chuva de golos na segunda, evidenciando as diferenças entre o último e o segundo classificado do Campeonato.

