FC Porto. Adeptos festejam de carro na Avenida dos Aliados

Local tradicional de festejos para os adeptos do FC Porto, as celebrações deste ano decorrem com limitações e sob o olhar atento da polícia.



Depois do apito final, muitos foram os que se dirigiram à Avenida dos Aliados, no centro do Porto. Muitos adeptos de carro juntaram-se na zona e assinalaram a vitória com buzinadelas.