FC Porto cede dois pontos no Jamor, veja as estatísticas e o resumo

O FC Porto deixou 2 pontos no Jamor após empatar sem golos com o Belenenses SAD. “Os dragões” bem insistiram nas jogadas de ataque, mas sem sucesso. Na parte final, Taremi dispôs de uma grande oportunidade, mas a jogada foi anulada pelo guarda-redes adversário. Nanu ficou maltratado num lance perto do final e que necessitou da entrada da ambulância no relvado. Um lance que marcou os minutos restantes. Com este empate, o FC Porto está no segundo lugar, com 39, menos três que o líder Sporting que tem menos um jogo, enquanto o Belenenses SAD está em 12.º, com 16 pontos.

Veja o resumo da partida: