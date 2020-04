FC Porto com corte salarial de 40 por cento

Depois do Sporting, também o Futebol Clube do Porto vai avançar com cortes salariais, na ordem dos 40 por cento e já na folha de vencimento de abril. Segundo o Jornal de Notícias, a administração da SAD terá uma redução ao nível dos restantes e o corte salarial chega também às outras modalidades.