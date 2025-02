FC Porto estreia-se a ganhar na I Liga com Anselmi

O FC Porto estreou-se a vencer na I Liga de futebol sob o comando de Martín Anselmi ao impor-se ao Farense, por 1-0, num jogo da 22.ª jornada marcado pelo luto pela morte de Pinto da Costa. Em Faro, Francisco Moura marcou o golo dos dragões, aos 48 minutos, pondo fim ao ciclo de cinco jogos sem vencer no campeonato, com duas derrotas, seguidas de três empates, dois deles já com o argentino como treinador, num encontro em que foi várias vezes recordado o antigo presidente do clube Pinto da Costa, que morreu no sábado, aos 87 anos. O FC Porto mantém-se no terceiro lugar, agora com 46 pontos, a seis do líder Sporting e quatro do Benfica, segundo classificado, enquanto o Farense permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 15 pontos, após ter somado a quarta derrota consecutiva e o sétimo jogo sem vencer.