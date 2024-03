No Porto, Sérgio Conceição já teve ontem todo o grupo à disposição para preparar a deslocação a casa do Estoril Praia. Os onze jogadores que participaram nos respetivos compromissos das seleções voltaram ao Olival, numa sessão de treino em que Nico González trabalhou de forma condicionada.

O médio falhou os jogos dos sub-21 de Espanha por lesão, mas tudo indica que estará apto para o desafio deste sábado. Zaidu e Marcano são ausências mais prolongadas e continuam em tratamento.



O Porto está na terceira posição do campeonato, a seis pontos do Benfica e a sete do Sporting.