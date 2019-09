FC Porto pode aproveita a derrota do Sporting frente ao Rio Ave, quando defrontar o Vitória de Guimarães na quarta jornada da I Liga de futebol. Os dragões não têm boa memória do último encontro com os vimaranenses visto que o V. Guimarães venceu o FC Porto (2-3), no último campeonato, precisamente no estádio do Dragão. Com a equipa visitante ainda sem derrotas neste campeonato, os azuis e brancos querem mostrar que sabem vencer como fizeram com o Benfica. O Vitória de Guimarães realiza o primeiro jogo fora de casa desde o início do campeonato. Este é o jogo 169 entre as duas equipas. Carlos Xistra é o árbitro do encontro.