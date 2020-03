O FC Porto recebe este sábado o Rio Ave em partida a contar para a 24.ª jornada da Liga Portuguesa. A equipa de Sérgio Conceição, que agora lidera o campeonato, vai receber os vilacondenses que perseguem o quarto lugar, estando apenas a dois pontos do Sporting. A partida tem início às 20h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.