Esta noite, no arranque da 13ª jornada, joga-se mais um Clássico entre FC Porto e SL Benfica. Um ‘derbi’ disputado no estádio do Dragão que pode mudar o topo da tabela classificativa. O FC Porto, ainda em primeiro lugar, já esteve a cinco pontos dos encarnados, mas na última jornada facilitou perdendo dois pontos para Sporting e Benfica. Os tetracampeões sabem que a tarefa no Dragão não vai ser fácil, mas Rui Vitória diz que a equipa da Luz vai com grande ambição. Um jogo que será arbitrado por Jorge Sousa, do Porto. Esta é a sétima que este juiz de jogo é nomeado para Clássicos entre FC Porto e SL Benfica.