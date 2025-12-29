FC Porto vence AVS

Depois do nulo ao intervalo, os 'dragões', que somaram o oitavo jogo seguido a vencer para a Liga e apenas consentiram um empate no campeonato, na receção ao Benfica, entraram na etapa complementar praticamente a marcar, com o golo de Samu, aos 48, avançado espanhol que ampliou aos 65, na conversão de uma grande penalidade, perante um AVS que continua sem vencer para o campeonato, onde é último classificado.



Com este triunfo, o FC Porto mantém-se confortável no comando da prova, com 46 pontos, cinco de avanço para o Sporting, segundo, e agora 10 para o terceiro, o Benfica, enquanto o AVS está 'afundado' no último lugar, com apenas quatro pontos, resultantes de quatro empates.