FC Porto vence no terreno do Santa Clara

O FC Porto venceu na visita ao Santa Clara por 2-0, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, que lidera, isoladamente, com dois triunfos. O espanhol Iván Jaime deu vantagem aos ‘dragões’, aos 16 minutos, e o brasileiro Galeno marcou o segundo golo, pouco depois, aos 25, na conversão de uma grande penalidade, num encontro em que os micaelenses ficaram reduzidos a 10 jogadores, com a expulsão de Adriano, com cartão vermelho direto. O FC Porto manteve o pleno de vitórias e soma seis pontos, ao impor a primeira derrota aos açorianos, que tinham vencido no regresso ao principal escalão do futebol nacional.