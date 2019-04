O FC Porto vence o Portimonense por três bolas sem resposta e ocupa novamente, e à condição o primeiro lugar da I Liga Profissional de Futebol em jogo da 29.ª jornada, ficando a aguardar o resultado do Benfica. Os 'dragões' marcaram logo na primeira parte ao minuto 14' por Yacine Brahimi, resultado que permaneceu até ao intervalo. na segunda parte o FC Porto, apesar de pressionado pela equipa algarvia, chegou ao segundo golo aos 73' (Marega) e fechou a contagem (0-3), já em período de descontos por Herrera (90+3'). O Portimonense sofreu a terceira derrota seguida e segue no 10.º lugar, com 32 pontos, ficando ao alcance do Setúbal (31), do Desportivo das Aves (30), do Marítimo (30) e do Boavista (29).