FC Porto vence Portimonense pela margem mínima

Entrou forte o FC Porto, entrou cheio de vontade Evanilson ao marcar o primeiro (1-0) no Dragão. A equipa azul e branca carregou constantemente, mas na baliza estava inspirado o guarda-redes Vinicius Silvestre. Apenas pela meia hora de jogo é que os algarvios se aproximaram da baliza de Diogo Costa. O intervalo chegou com o 1-0 no marcador. No segundo tempo, num lance em os portistas pediram falta na área do Portimonenses, a equipa do sul do país podia ter empatado. Diogo Costa foi grande na saída à bola e impediu o empate aos 59 minutos. Os "dragões" podiam ter ampliado a vantagem em vários lances. Aos 80, David Carmo foi expulso e o FC Porto viu-se obrigado a gerir o resultado. Toni Martínez ainda fez o 2-0, já nos descontos, mas o golo foi anulado. O FC Porto venceu por 1-0 e tem 19 pontos, a 2 do Benfica e a aguardar pelo resultado do Sporting. O Portimonense, que vinha de uma vitória, é 12.º, com oito.