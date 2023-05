FC Vizela - FC Famalicão, I Liga em direto

O Vizela e o Famalicão empataram esta tarde 0-0, em encontro da 32.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa os vizelenses fora da corrida à Europa e os famalicenses mais longe. A equipa de Famalicão, que ocupa o oitavo lugar da prova, podia ficar mais próxima do sexto lugar, ocupado pelo Vitória de Guimarães, em caso de triunfo, mas a igualdade deixa-a com 43, a quatro dos vimaranenses, que, nesta ronda, jogam ainda em casa do Rio Ave, no domingo. Mais distante estava a formação de Vizela, à qual só o triunfo interessava, pelo que o empate a deixa a sete pontos e já fora da corrida por uma presença na terceira prova mais importante da UEFA.