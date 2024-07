Gigante Diogo Costa defende três penáltis e coloca Portugal nos quartos de final

Portugal qualificou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao bater a Eslovénia por 3-0, no desempate por grandes penalidades, após 0-0 nos 120 minutos, em Frankfurt, na Alemanha. Portugal entrou forte na partida e rondou a baliza de Jan Oblak nos minutos iniciais. A primeira oportunidade de perigo surgiu através de um cruzamento de Bruno Fernandes pela direita, Ronaldo não chega e Rafael Leão desvia, mas a bola bate na defesa eslovena, para pontapé de canto. À passagem do minuto 13, excelente cruzamento de Bernardo Silva, mas tanto Cristiano Ronaldo como Bruno Fernandes chegaram um pouco tarde á bola. Cristiano Ronaldo voltou a ficar muito perto de marcar de livre direto, mas a bola saiu ligeiramente por cima. A seleção nacional insistia, mais um cruzamento, agora de Vitinha a partir da esquerda para a cabeça de Cristiano Ronaldo, que volta a não chegar à bola. A Eslovénia só respondeu perto do intervalo com um remate forte de fora da área de Sesko para defesa segura de Diogo Costa. No período de descontos Rafael Leão trabalhou bem na esquerda, endossou para Palhinha rematar rasteiro ao poste da baliza de Oblak. No arranque da segunda parte os treinadores não mexeram nas suas equipas e a toada manteve-se com Portugal a ter mais bola. Novo livre direto de Cristiano Ronaldo, o capitão das quinas rematou forte para Oblak sacudir como pôde. A bola saiu forte à figura do guarda-redes esloveno. No prolongamento Cristiano Ronaldo teve uma excelente hipótese de inaugurar o marcador e de marcar o seu primeiro golo no europeu da marca de grande penalidade. O capitão da seleção atirou o penálti, mas a bola é desviada por Oblak para o poste e para canto. Minuto 116 foi Diogo Costa a salvar Portugal. Pepe perde a bola em zona proibida e Diogo Costa salvou ao defender o remate de Sesko que estava isolado. Nos penáltis Diogo Costa defendeu os três pontapés dos eslovenos e Portugal marcou os três. Nos quartos de final, Portugal defronta a França, que hoje venceu a Bélgica por 1-0, em jogo marcado para sexta-feira, em Hamburgo, a partir das 20h00 em Lisboa.