Gil Vicente bate Nacional e volta a vencer mais de dois meses depois

O Gil Vicente regressou aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol mais de dois meses depois, ao bater hoje em casa o Nacional, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada que lhe permitiu segurar o quarto lugar.

Murilo adiantou os gilistas, aos 19 minutos, mas Zé Vítor empatou logo de seguida, aos 22, antes de Santi García, aos 57, consumar a primeira vitória dos minhotos desde 03 de novembro e encerrar uma sequência de sete partidas sem triunfos.



A formação de Barcelos mantém-se na quarta posição, com 31 pontos, mais quatro do que Sporting de Braga e Moreirense, que ainda vão jogar nesta ronda, enquanto o Nacional somou o quarto encontro consecutivo sem vencer e caiu para o 14.º posto, com 17.