Gil Vicente - Benfica, a I Liga em direto

O Benfica repõe esta sexta-feira a jornada em atraso que tem com o Gil Vicente. As duas equipas defrontam-se em Barcelos em partida da jornada 24. As duas equipas têm objetivos diferentes. O Gil Vicente, agora treinado por César Peixoto, procura três pontos para manter-se confortável na classificação enquanto a equipa de Bruno Lage quer igualar o Sporting na liderança.

A partida foi adiada depois de o Benfica e o Gil Vicente terem chegado a acordo. Os encarnados queriam descansar tempo suficiente para defrontar o Barcelona nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Já os gilistas receberam o Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal, acabando eliminados.





A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1 em direto.