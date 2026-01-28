Golo de Trubin coloca Benfica no play-off da Champions

No Estádio da Luz, na oitava e última jornada da fase de liga, o inesperado momento do guardião ucraniano garantiu a margem suficiente para os ‘encarnados’ garantirem o 24.º lugar, o último de acesso ao play-off, com nove pontos, graças a uma diferença de golos melhor do que a do Marselha (-2 contra -3), que caiu para 25.º e foi eliminado da prova, em igualdade pontual.



O norueguês Andreas Schjelderup (36 e 54 minutos) e o grego Vangelis Pavlidis (45+5), de grande penalidade, tinham marcado os golos do Benfica, enquanto o francês Kylian Mbappé (30 e 58) assinou os tentos dos espanhóis, antes de Trubin subir à área no derradeiro instante da partida e marcar de cabeça na sequência de um livre.



No play-off de acesso aos ‘oitavos’, cujo sorteio se realiza na sexta-feira, a formação comandada por José Mourinho irá defrontar o Inter Milão ou reencontrar o Real Madrid, que, além de ter terminado a partida reduzido a nove jogadores, por expulsão de Raul Asencio e Rodrygo nos ‘descontos’, falhou o apuramento direto para a fase seguinte, fechando em nono lugar, com 15 pontos.



Caso ultrapassem esse play-off, com a primeira mão agendada para 17 ou 18 de fevereiro e a segunda mão para 24 ou 25 do mesmo mês, as ‘águias’ podem encontrar nos oitavos de final o rival Sporting ou os ingleses do Manchester City.



