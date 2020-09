Gonçalo Ramos tem qualidade para estar na equipa principal do Benfica, diz António Carraça

Foi o melhor marcador na UEFA Youth League e com menos de 10 minutos na equipa A dos encarnados marcou dois golos na Vila das Aves.São números que impressionam e que colocam Gonçalo Ramos na rota da equipa de Jorge Jesus, mas será o técnico dos encarnados quem tem de decidirAntónio Carraça, antigo diretor do futebol dos encarnados e um dos homens que esteve na génese da formação na Academia do Seixal, disse que seria inteligente apostar no jovem, até porque, no futuro próximo vai render muito aos cofres do Sport Lisboa e Benfica.

António Carraça afirmou também que o jovem avançado do Benfica sempre mostrou ser um jogador diferenciado. Gonçalo Ramos merece estar a trabalhar com a equipa principal e com Jorge Jesus, acrescentou António Carraça.