Guimarães vence em Barcelos

O Gil Vicente foi derrotado em casa pelo Vitória de Guimarães, por 1-0, na 30.ª jornada da I Liga, e pode ficar mais longe do quinto lugar, de possível acesso às competições europeias.

Em Barcelos, o brasileiro Gustavo Silva marcou o golo dos vimaranenses, aos 66 minutos, na semana em que o presidente do clube, António Miguel Cardoso, anunciou a sua demissão do cargo.



Com este resultado, o Gil Vicente continua em sexto, com 46 pontos, a um do Famalicão, que joga domingo com o Sporting de Braga e vai tentar reforçar a quinta posição, que pode permitir o acesso às competições europeias na próxima época.



Já o Vitória de Guimarães, que soma dois triunfos e um empate nos últimos três jogos, é sétimo, com 39 pontos, a sete do Gil Vicente.

