O Académico de Viseu perdeu hoje contra o Santa Clara (0-1), em jogo a contar para a segunda jornada da I Liga de futebol nacional, após golo solitário de Gonçalo Paciência. A equipa açoriana com esta vitória junta-se provisoriamente ao Sporting no topo da I Liga.
Reportagem
Desporto
I Liga. Académico Viseu - Santa Clara
RTP c/Lusa
Depois do inesperado empate conseguido no Estádio da Luz frente ao Benfica (2-2), o Académico de Viseu jogou pela primeira vez em 37 anos um jogo em casa a contar para a I Liga de futebol profissional. O desfecho, de uma partida equilibrada não foi o melhor: Gonçalo Paciência, de grande penalidade logo aos 14 minutos, selou o resultado final.
Com um empate, frente ao Nacional (2-2) na jornada inaugural, e a vitória de hoje o Santa Clara sobe, à condição, ao segundo posto da Liga, enquanto o Académico de Viseu se fica pelo 14.º posto.