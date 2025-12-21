I Liga. AFS - CD Nacional

Na Vila das Aves, em Santo Tirso, Tomané, aos 35 minutos, e Tunde, aos 43, levaram o lanterna-vermelha a vencer para o intervalo, mas os madeirenses chegaram ao empate, na segunda parte, com golos de Zé Vítor, aos 50, e Chuchu Ramírez, aos 61, ainda antes de Rúben Semedo ter sido expulso e deixado o AFS a jogar com 10, aos 72.



O Nacional, que somou o segundo jogo sem perder, segue na 12.ª posição, com 16 pontos, enquanto o AVS, que, após três derrotas seguidas, apresentou o terceiro treinador da temporada, depois de José Mota e João Pedro Sousa, permanece no 18.º e último lugar, com quatro pontos, ainda sem qualquer vitória na competição.









