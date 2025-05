I Liga. AFS - Moreirense

O jogo entre AVS e Moreirense realiza-se no estádio do Desportivo das Aves, este sábado, às 18:00, e terá arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

O treinador do AFS, José Mota, afirmou que a sua equipa está “muito concentrada” para a receção ao Moreirense, destacando a importância de jogar “com inteligência e coragem” na 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.





Chegados à 34.ª jornada, o AVS depende apenas de si para garantir o ‘play-off’ de manutenção: basta vencer o Moreirense ou igualar o resultado do Farense, com quem está empatado em pontos (27), mas em vantagem no confronto direto.



A permanência direta ainda é possível, caso vença e o Estrela da Amadora (29 pontos) perca frente ao Estoril Praia.



Contudo, em caso de derrota de AFS e Farense e vitória do Boavista (24 pontos) em Arouca, os dois primeiros podem descer diretamente, já que os ‘axadrezados’ têm vantagem no confronto a três.







Já o treinador Cristiano Bacci afirmou que o Moreirense está disposto a “honrar o futebol” frente ao AFS, equipa que disputa a permanência na I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 34.ª e última jornada.



Com a manutenção já assegurada, fruto dos 37 pontos que lhe valem o 11.º lugar, a equipa do concelho de Guimarães viaja, no sábado, até Vila das Aves, para enfrentar um adversário que soma 27 pontos e ocupa o 16.º posto, de acesso ao play-off com o terceiro da II Liga.