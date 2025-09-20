I Liga. AFS-SL Benfica

O AVS, penúltimo classificado com um ponto, recebe o Benfica, quarto, com 10, mas menos um jogo, este sábado, às 18h00, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em encontro arbitrado por Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.
AFS
O avançado Nené garantiu que a saída do treinador José Mota “não vai afetar” a preparação do AFS para o jogo de sábado, frente ao Benfica, da sexta jornada da I Liga de futebol.
Na antevisão feita aos canais de comunicação do clube, o experiente avançado brasileiro, de 42 anos, assegurou que “a equipa está a preparar-se bem”, numa altura em que ainda não foi oficializada a saída do treinador José Mota por parte do clube.
“A saída do nosso treinador não é coisa que nos vai afetar. Continuamos a trabalhar para fazermos uma boa exibição frente ao Benfica”, afirmou Nené, sublinhando que a prioridade passa por “corrigir erros” e “procurar os três pontos” no Estádio do Desportivo das Aves.
SL Benfica
José Mourinho estreia-se hoje no comando técnico do Benfica na visita ao AVS, a contar para a sexta jornada, com o treinador a regressar à I Liga de futebol mais de 21 anos depois de ter saído de Portugal.
Mourinho, que substituiu Bruno Lage nos ‘encarnados’, vai tentar conduzir o Benfica ao regresso aos triunfos, depois de um empate no campeonato, com o Santa Clara (1-1), e uma derrota no arranque da fase principal da Liga dos Campeões, com o Qarabag (3-2).
José Mourinho, que se estreou como treinador principal no Benfica, há 25 anos, vai ter pela frente o AVS, já sem o técnico José Mota no banco, que ainda não venceu e apenas tem um ponto somado.
Mourinho, que substituiu Bruno Lage nos ‘encarnados’, vai tentar conduzir o Benfica ao regresso aos triunfos, depois de um empate no campeonato, com o Santa Clara (1-1), e uma derrota no arranque da fase principal da Liga dos Campeões, com o Qarabag (3-2).
José Mourinho, que se estreou como treinador principal no Benfica, há 25 anos, vai ter pela frente o AVS, já sem o técnico José Mota no banco, que ainda não venceu e apenas tem um ponto somado.
Veja aqui os vídeos dos melhores momentos do jogo: