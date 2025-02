I Liga. AFS - Sporting CP

O AFS, 16.º classificado, com 22 pontos, recebe este domingo o líder do campeonato Sporting, com 52, numa partida agendada para as 18:00, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

O Sporting, com alguns regressos, mas ainda com muitas baixas, procura hoje voltar aos triunfos e manter-se na liderança da I Liga de futebol, na visita ao ‘aflito’ AFS, antepenúltimo classificado, na 23.ª jornada.



Depois de quatro jogos seguidos sem vencer, dois para o campeonato, o Sporting vai entrar no relvado na Vila das Aves provisoriamente no segundo posto, já que, nesta ronda, o Benfica, no sábado, recebeu e bateu o Boavista, por 3-0, passando a noite na frente com um ponto de vantagem.



Trincão e Gyokeres, que falharam o duelo a meio da semana com o Borussia Dortmund, que confirmou o ‘adeus’ à Liga dos Campeões, estão de regresso na formação ‘leonina’, que, mesmo assim, segue com vários problemas físicos, sobretudo a meio campo.





Morita, João Simões, Daniel Bragança estão todos lesionados, assim como o capitão Hjulmand, embora o dinamarquês já fosse baixa certa devido a castigo.





Já o treinador do AVS, Rui Ferreira, disse não contar com um Sporting fragilizado, na receção deste domingo aos ‘leões’, da jornada 23 da I liga portuguesa de futebol.



“Vamos encontrar um Sporting difícil e não fragilizado, como querem fazer parecer. Muito pelo contrário, já não vence fora desde Vila do Conde e certamente vai quer muito voltar a triunfar. Quer ser campeão, precisa de conquistar pontos e não estamos à espera de facilidades”, analisou Rui Ferreira.



O treinador dos avenses lembrou que a não utilização de jogadores como Gyökeres ou Trincão no recente jogo europeu frente ao Borussia Dortmund, mostrou que o Sporting “deu prioridade a esta partida do campeonato frente ao Aves Futebol SAD”.