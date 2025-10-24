I Liga. Alverca - Gil Vicente

O Alverca, nono classificado da I Liga portuguesa, com 10 pontos, recebe esta sexta-feira, às 20h15, no Complexo Desportivo de Alverca, o Gil Vicente, quarto da geral, com 16 pontos, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de futebol de Braga.

Alverca

O treinador do Alverca, Custódio Castro, elogiou o percurso do Gil Vicente, na antevisão à partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, mas espera continuar a somar triunfos.



Após duas vitórias consecutivas para a Liga, frente a Vitória de Guimarães (2-0) e AfS (3-1), o Alverca procura seguir na esteira dos bons resultados na receção ao Gil Vicente, em jogo da nona jornada do campeonato. “O Gil é uma equipa que tem duas derrotas frente a FC Porto e Benfica e só sofreu golos nesses jogos. Isso demonstra a qualidade do adversário nos vários momentos do jogo. Sabemos também que é uma equipa que prepara ao detalhe as bolas paradas e os reinícios de jogo”.







Gil Vicente

Já o Gil Vicente pode igualar hoje provisoriamente o Sporting no segundo lugar da I Liga de futebol, se vencer em casa do Alverca, no jogo de abertura da nona jornada da prova, que é liderada pelo FC Porto.





O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, refere que a equipa está “preparada e confiante” para reagir à eliminação da Taça [frente ao Académico de Viseu, 2-1], e regressar às vitórias na visita ao Alverca, na nona jornada da I Liga de futebol. O técnico reconheceu que o desaire na Taça de Portugal “foi inesperado”, mas recusou dramatizar o momento, falando em aprendizagem para o grupo.



