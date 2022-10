I Liga. Benfica - Rio Ave

O Benfica recebe hoje o Rio Ave, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 18:00 e arbitragem de Manuel Oliveira (AF Porto).

O treinador do Benfica admitiu na antevisão ao jogo com o Rio Ave que a exibição frente ao Paris Saint-Germain aumentou a confiança, mas advertiu que a equipa tem de confirmá-la já no próximo jogo da I Liga de futebol, frente ao Rio Ave.



Em conferência de imprensa, no Seixal, Roger Schmidt assumiu que “é muito importante retirar confiança” dos grandes jogos da Liga dos Campeões, “especialmente quando o jogo seguinte é três dias depois”, mas frisou que a equipa tem de “mostrar também nestes jogos”, como o de sábado, “esta qualidade, atitude, mentalidade, diligência e ligação”.



“A nossa tarefa é estarmos prontos a cada três dias e confirmar este tipo de prestação contra grandes equipas também no nosso estádio, em casa, contra equipas como o Rio Ave. Portanto, confiança, sim! Ganhamos confiança nestes jogos, mas é algo que temos de confirmar no próximo jogo”, apontou o técnico alemão.





E o próximo jogo, no entender de Schmidt, é encarado como “um jogo de I Liga” tanto pelo Benfica como pelo Rio Ave, embora o treinador ‘encarnado’ reconheça que “todas as equipas jogam muito motivadas contra o Benfica”.





Já o treinador do Rio Ave, Luís Freire, prometeu um Rio Ave de “superação” para tentar causar uma quebra no percurso do líder Benfica, no duelo entre as duas equipas, este sábado, da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“É um adversário com grande capacidade finalizadora, que costuma ter 70% de posse de bola, 20 remates por jogo em casa e um domínio avassalador. Temos de superar-nos para conseguirmos o que queremos, olhando para a outra baliza a marcar golos”, disse o técnico dos vila-condenses.



Questionado se espera o Benfica que empatou com o Vitória de Guimarães, para o campeonato, na última jornada, ou aquele que arrancou uma igualdade ao colosso Paris Saint-Germain, recentemente, na Liga dos Campeões, Luís Freire mostrou-se mais preocupado com aquilo que Rio Ave pode fazer.



“Não é pelo facto de o Benfica estar muito bem que vai estar sempre muito bem, ainda reconhecendo que está a realizar um excelente campeonato. Interessa-nos estar no nosso melhor, porque o que vai fazer o Benfica não depende de nós. Queremos estar muito comprometidos em campo”, disse o técnico.



O conjunto vila-condense já defrontou, até ao momento, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, e Luís Freire tem notado uma evolução na sua equipa, considerando que o Rio Ave “não está apenas melhor a defender, como também evoluiu na consistência com bola”.