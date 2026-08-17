I Liga. Casa Pia e Benfica

O Benfica entrou em campo para demonstrar que as falhas de eficácia e a fragilidade da defesa encarnada não voltariam a ser uma preocupação, pelo menos durante os 90 minutos da partida frente ao Casa Pia.



Dois minutos foram suficientes para o Benfica abrir o marcador, num remate muito bem colocado de Gianluca Prestianni, peça fundamental do ataque dos encarnados, que em poucas ocasiões abandonou a área adversária ao longo do jogo.



Rafa Silva ampliou a vantagem para 2-0 à passagem do minuto 14 e o resultado não viria a sofrer mais alterações até ao intervalo, apesar das sucessivas tentativas de incomodar o eixo defensivo dos “gansos”.



A recolha aos balneários parecia nada ter mudado na vontade das “águias” em responder com golos ao desaire da primeira jornada. Vangelis Pavlidis selou um hat-trick nos primeiros oito minutos da segunda parte.



Na baliza adversária, o ataque benfiquista reencontrava André Gomes, uma cara bem conhecida do plantel encarnado.



A meia hora do apito final, o guarda-redes do Casa Pia voltou a sofrer golo noutras duas ocasiões, uma por infelicidade de um toque na bola do colega de equipa, Lawrence Ofori, e a outra da autoria de Jhon Durán, que havia saltado do banco de suplentes dois minutos antes.



O resultado fixou-se nos 7-0, com 15 minutos de grande intensidade do Benfica. Os “gansos” procuraram o golo de honra, mas sem sucesso.



A turma de Marco Silva regressa a Lisboa com os três pontos, conquistados sobre um Casa Pia que segue no campeonato sem golos e sem pontos.

