I Liga. CD Nacional - Arouca

O Nacional, 14.° classificado, com quatro pontos, recebe o Arouca, que ocupa a 12.ª posição, com cinco, este sábado, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira, no Funchal, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse que a equipa "quer muito ganhar" ao Arouca, que "joga um futebol muito positivo", em antevisão ao jogo da sexta jornada da I Liga, no sábado.

"Queremos muito ganhar o próximo jogo em casa, perante os nossos adeptos, que têm sido fantásticos no apoio que nos têm dado. Eles merecem esse sentimento de alegria de conseguirmos vencer um jogo na nossa casa", referiu o técnico, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, no Funchal.





O treinador do Arouca, Vasco Seabra, afirmou que quer um Arouca de volta ao "habitual" no jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, a disputar no sábado, frente ao Nacional, na Madeira.



"A prenda que eu quero é a nossa entrega em campo e que joguemos à Arouca. É sempre um campo difícil e o adversário tem várias alternativas relativamente à forma como aborda o jogo. No geral, queremos ser uma equipa como somos habitualmente, retirando os primeiros 45 minutos do jogo com o Casa Pia", contou o técnico, em conferência de imprensa.





